В сети требуют привлечь к уголовной ответственности девушку, не пропустившую скорую помощь

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности девушку, которая не пропустила машину скорой помощи к умирающему пациенту.

«Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего преступления, помимо формального штрафа в 500 руб. за блокировку дороги… прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира, как соучастника преступления», – говорится в петиции.

Если петиция соберет 10 000 подписей, она будет передана в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. По данным на 9.57 мск, ее подписали 7619 человек. Автор петиции – житель Красноярска Никита Ронжин.

Напомним, вечером 10 января в Петропавловске-Камчатском женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля, перегородила путь машине скорой помощи и не пускала врачей во двор жилого дома. На просьбы медиков освободить дорогу никак не реагировала. Из-за инцидента медики не смогли вовремя попасть к умирающему пациенту. Врачи констатировали смерть до приезда скорой помощи.

По факту смерти молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).