Симоньян прокомментировала включение сюжета RT вместо трансляции заседания конгресса США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что удивлена ситуацией с вещанием российского телеканала во время онлайн-трансляции заседания конгресса США. Она заявила, что на телеканале с интересом наблюдают за реакцией американского мейнстрима на инцидент.

По словам Симоньян, она «начинает верить, что русские хакеры взломали головы всего американского мейнстрима».

В четверг, 12 января, трансляция из конгресса США на телеканале C-SPAN по ошибке была прервана сюжетом Russia Today о польском министре иностранных дел Витольде Ващиковском, сообщает The New York Times.

В этот момент в конгрессе член Демократической партии Максин Уотерс говорила о законопроекте по ценным бумагам и биржам.

На телеканале объяснили происшедшее технической ошибкой и подчеркнули, что инцидент не является результатом хакерской атаки.