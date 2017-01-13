Детский омбудсмен: чиновники намерены отбирать детей у семей с долгами по ЖКХ

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в Татарстане власти одного из районов намерены забирать детей из семей, задолжавших по услугам ЖКХ. Как передает ТАСС, она сослалась на полученный ею документ от 12 января. «Это совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан о том, что необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные платежи, за электроэнергию. И также стоит пункт о том, что отчеты об этом еженедельно сообщить во все органы опеки и попечительства», - цитирует ТАСС. Эти действия Кузнецова назвала недопустимыми.

«Организовать работу отдела опеки и попечительства исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители», - процитировала она.

Омбудсмен напомнила о сформулированном на большой пресс-конференции Владимира Путина президентском поручении проанализировать практику необоснованного изъятия детей из семей.

Кузнецова направила в связи с этим запрос в прокуратуру, передает «Интерфакс». По мнению Кузнецовой, разработаны достаточные меры по давлению на неплательщиков, а превышать их, «тем более манипулируя изъятием детей, недопустимо».

О том, что глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин поручил своим подчиненным изымать детей из семей, которые задолжали за газ и электричество, написала газета «Вечерняя Казань», напоминает «Интерфакс». Автор публикации также напомнил, что в селе Старый Кувак Лениногорского района в доме сгорели 27-летняя Ольга Журавлева и пятеро ее детей в возрасте от 6 месяцев до 10 лет, которым с августа 2013 г. за неуплату без решения суда было отключено газоснабжение, так что хозяйка отапливала дом с помощью электроприборов и дровяной печки, это и явилось причиной возгорания.

12 января прокурорскую проверку по факту инициировал и. о. прокурора республики Артем Николаев. Об этом «Бизнес Online» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. В результате проверки будет дана правовая оценка действиям местных властей, в том числе проверено соответствие распоряжения главы района требованиям федерального законодательства.