Чиновники разъяснили поручение главы района «отбирать детей» у неплательщиков по ЖКХ

Представитель администрации Зеленодольского района Татарстана отрицает сообщения о планах изымать детей из семей неплательщиков по услугам ЖКХ. «Наличие долга не является основанием для изъятия ребенка из семьи. Сам документ, который стал активно обсуждаться в публичной плоскости, был немного неправильно сформулирован, что привело к неверной трактовке действий муниципалитета», - сказал «Интерфаксу» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ района Александр Коршунов. Он объяснил, что речь идет о дополнительных проверках условий, в которых содержатся дети должников.

В соцсетях и СМИ обсуждает поручение от 12 декабря 2016 г., которое дал подчиненным глава Зеленодольского района Александр Тыгин. Издание «Бизнес Online» публикует его копию. «Организовать работу по проверке всех жилых помещений на территории поселений Зеленодольского района, имеющих задолженность за энергоносители. При обнаружении в данных помещениях проживающих несовершеннолетних детей проинформировать отдел опеки и попечительства /…/ организовать работу по изъятию», — следует из документа.

По словам Коршунова, сообщения от сетевых компаний, которые отключают дома или квартиры от своих услуг, - это дополнительный маркер для того, чтобы органы опеки вышли на место, проверили, есть ли в этом жилье дети и в каких условиях они проживают. «И если, не дай бог, создаются условия, опасные для жизни ребенка, когда с этой семьей уже сделать ничего нельзя, тогда остается крайняя мера - изъятие», - отметил он. По его словам, за прошлый год были изъяты 11 детей из неблагополучных семей.

По фактам сообщений СМИ о поручении Тыгина прокуратура Татарстана инициировала проверку. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила, что и она направила запрос в прокуратуру по этому поводу. Манипулирование угрозой отобрать детей у неплательщиков она назвала недопустимым.