Минсельхоз Германии объяснил приглашение попавшего под санкции российского министра Ткачева

Министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии подтвердило, что приглашало на встречу министров сельского хозяйства G20 руководителя Минсельхоза России Александра Ткачева, который с 2014 г. находится под санкциями. Стандартный текст приглашения был отправлен всем участникам встречи, сообщили Deutsche Welle в пресс-службе ведомства. Российская сторона пока не подтвердила участие в мероприятии.

О том, что Берлин пригласит попавшего под санкции российского министра в обход санкций, ранее сообщило издательское объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По его сведениям, ради этого правительство Германии повысило статус мероприятия, приравняв его к встрече под эгидой ОБСЕ. Совет Европы ЕС предоставляет ограниченное разрешение на въезд лицам, находящимся под санкциями, для участия в заседаниях в рамках ОБСЕ.

МИД Германии подтвердил, что Ткачев внесен в список участников встречи и что в Берлине он проведет и двусторонние закрытые переговоры с германским коллегой Кристианом Шмидтом (Christian Schmidt). Участие Ткачева в работе ярмарки «Зеленая неделя», проходящей в эти дни в Германии, не предполагается.

Ткачев на встречу 22 января поедет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе российского Минсельхоза. Там добавили, что у министра в Берлине намечено и несколько двусторонних встреч.

В прошлом году Ткачеву отказали в визе, и Минсельхоз счел невозможным участие в этом мероприятии.