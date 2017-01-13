Дума не стала вводить акцизы на чипсы и сладкую газировку

Госдума отклонила законопроект о введении акциза на картофельные чипсы и сахаросодержащую газировку, сообщает «Интерфакс». Его подготовил депутат шестого созыва Олег Михеева («Справедливая Россия») и внес в Думу еще в феврале 2016 г. Поправки предлагали ввести акциз на уровне 12-13 руб. за 100 г картофельных чипсов и 15-16 руб. за литр газировки с сахаром.

«Законопроект предлагает внести в перечень подакцизных товаров чипсы картофельные и газированные напитки, якобы для улучшения здоровья граждан. Мы данный законопроект отклонили, поскольку здоровье граждан не является предметом Налогового кодекса», - объяснил на профильном комитете по бюджету и налогам зампред комитета Леонид Симановский.

На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета палаты поднял проблему накопившегося с прошлых созывов «балласта» из более чем 2000 нерассмотренных законопроектов. В качестве примера того, как решают эту проблему в других странах, он упомянул «обнуление портфеля законопроектов» с началом работы нового созыва.