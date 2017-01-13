Песков прокомментировал фотографию Путина с командирами «группы Вагнера»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся «В контакте» фотографию, на которой Владимир Путин позирует в Кремле с четырьмя людьми, среди которых руководители частной военной компании (ЧВК), бойцы которой, по данным СМИ, воюют в Сирии. Он сказал «Дождю», что снимок мог быть сделан в Кремле на приеме 9 декабря 2016 г. по случаю празднования Дня Героев Отечества. «В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было», — Песков.

Фотографию в группе WAR NEWS TODAY выложил пользователь по имени Виктор Гузенко. «Дождю» он объяснил, что нашел ее в сообществе «Солдат удачи». На снимке запечатален Дмитрий Уткин, которого СМИ называют командиром ЧВК Вагнера, и его заместитель Андрей Трошев.

15 декабря Песков подтвердил, что Уткин был на приеме. «Дмитрий Уткин действительно был. Он кавалер орденов Мужества, и он был действительно от Новгородской области», - сказал чиновник, добавив, что у него нет данных, как СМИ называют Уткина и какие действия ему приписывают. На вопрос, по какой причине Уткин был приглашен на этот прием, Песков заявил, что «приглашались Герои России и кавалеры орденов Мужества».

Представитель Кремля затруднился сказать, за что именно этот человек был удостоен награды, добавив, что обычно эти ордена даются за мужество. На просьбу журналистов уточнить, находятся ли «бойцы» Уткина, именуемые «группой Вагнера», сейчас в Сирии, Песков сказал: «Я не знаю, что у него есть бойцы, и не знаю, находятся ли они в Сирии, и не знаю, есть ли у них вообще какой-то статус». «Бойцы есть у Министерства обороны Российской Федерации», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

По данным СМИ, Уткин в 2013 г. оставил российские вооруженные силы, стал участником частной военной компании и, по разным данным, воевал в Сирии, а также на юго-востоке Украины. В августе 2016 г. РБК сообщал, что официального названия у «ЧВК Вагнера» нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаютя, ее лагерь находится в Краснодарском крае на хуторе Молькино и там же дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

В декабре 2015 г. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что в октябре в результате взрыва минометного снаряда на военной базе в Сирии погибли девять членов закрытой «группы Вагнера». Журналист Денис Коротков, бывший советник по вопросам безопасности, рассказал WSJ, что формирование названо по псевдониму его руководителя – Вагнер. По словам источников издания, группа также принимала участие в военных действиях на Украине, где воевала на стороне ополченцев. В Сирии ОСМ занималась охраной государственных объектов, сообщил один из источников WSJ. Собеседник газеты, близкий к Министерству обороны России, рассказал, что в это формирование входит порядка 1000 человек.