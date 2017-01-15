По факту ДТП в Саратовской области возбуждено уголовное дело

В ночь на воскресенье на 550-м км дороги Нижний Новгород – Саратов произошло ДТП, жертвами которого стали семь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным ГУ МВД по региону, водитель Volvo с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с движущимся ему навстречу автомобилем Toyota, затем обе машины вылетели в кювет.

В результате ДТП погибли водитель Toyota и шесть пассажиров. У водителя Volvo признаков алкогольного опьянения не выявлено, он задержан за нарушения правил дорожного движения. Расследование уголовного дела продолжается.