Самолет Eurowings экстренно сел в Кувейте из-за угрозы взрыва

Летевший из Омана в Кельн Airbus 330-203 авиакомпании Eurowings экстренно сел в Кувейте из-за угрозы взрыва, сообщает Associated Press. В компании заявили, что самолет совершил посадку «по соображениям безопасности и по согласованию с соответствующими органами». Причиной стали сообщения о бомбе.

На борту самолета находились 287 пассажиров и десять членов экипажа. После посадки самолета они были эвакуированы, никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели самолет, взрывных устройств обнаружено не было. Пресс-секретарь Lufthansa (материнская компания Eurowings) Тал Мускал подтвердил отсутствие взрывных устройств на борту. «Я знаю, что на борту ничего нет», – заявил Мускал.