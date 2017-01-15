Неизвестные забросали яйцами торговое представительство России в Литве

Неизвестные бросили несколько яиц на территорию торгово-экономического представительства России в Вильнюсе, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент полиции при МВД Литвы.

«Происшествие имело место в субботу (14 января). Его обстоятельства выясняются», – сказали в ведомстве.

Торговое представительство России в Литве расположено отдельно от посольства и находится в особняке в относительно благополучном с криминогенной точки зрения районе.