МАК займется расследованием причин крушения Boeing 747 под Бишкеком

Международный авиационный комитет (МАК) привлекут к расследованию причин крушения грузового Boeing 747 турецкой авиакомпани и, произошедшего под Бишкеком утром в понедельник, заявил председатель правительственной комиссии, первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, в настоящий момент рассматривается несколько версий крушения. «По предварительным данным, версия теракта исключается, вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота», – сказал он.

По предварительным данным минздрава Киргизии, 35 человек погибли, включая четырех членов экипажа грузового самолета, большинство погибших – жители поселка, на который рухнул самолет. Среди погибших 12 детей, сказал начальник отдела МЧС Сокулукского района.

Самолет разбился 16 января в 07.31 в селе Дача-Суу в Сокулукском районе Чуйской области, он упал на жилые дома и начался пожар. По данным МЧС, разрушены десятки домов. Минтранс Киргизии уточняет, что это случилось при заходе лайнера на посадку, в 1,5–2км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Манас». Самолет летел в Стамбул из Гонконга через Бишкек.