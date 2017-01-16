Грузовой самолет турецкой авиакомпании упал на жилые дома в Киргизии

При крушении турецкого грузового самолета Boeing 747 Turkish Airlines у аэропорта «Манас» в Бишкеке погибли 35 человек. Это АКИpress сообщил министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев. Ранее начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров говорил агентству «24.kg», что погибших не меньше 32 человек. Среди погибших – четверо членов экипажа и те, кто был на земле в момент катастрофы. Один из пилотов выжил после крушения, но умер от травм по дороге в больницу, сказали ТАСС в минздраве Киргизии. В больницах Бишкека находятся 11 раненых, в том числе семь детей, сообщает Минздрав.

Самолет разбился 16 января в 07.31 в селе Дача-Суу в Сокулукском районе Чуйской области, он упал на жилые дома и начался пожар. По данным МЧС, разрушены десятки домов. Минтранс Киргизии уточняет, что это случилось при заходе лайнера на посадку, в 1,5–2км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Манас», сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу ведомства и замдиректора Агентства гражданской авиации Бакыта Жунушалиева, который уже побывал на месте катастрофы. Самолет летел в Стамбул из Гонконга через Бишкек.

Самолет не принадлежит компании Turkish Airlines, сказал «24.kg» представитель посольства Турции в Киргизии, он не уточнил, чей это был лайнер. По данным газеты Hurriyet и агентства Anadolu, это борт ACT Airlines (Avia Cargo Turkish), «Интерфаксу» в аэропорту «Манас» затем объяснили, что борт АСТ был арендован Turkish Airlines.

Vladimir Pirogov / Reuters Турецкий грузовой самолет Boeing 747 потерпел крушение у аэропорта «Манас» в Бишкеке 1/7 Vladimir Pirogov / Reuters Самолет разбился утром 16 января в селе Дача-Суу в Сокулукском районе Чуйской области, он упал на жилые дома, и начался пожар 2/7 Vladimir Pirogov / Reuters Погибших не менее 35 человек, сообщил АКИpress министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев в 10.06 мск 3/7 Vladimir Pirogov / Reuters По данным МЧС, разрушены десятки домов 4/7 Табылды Кадырбеков / РИА Новости Турецкий борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, сообщили ИА «24.kg» в аэропорту «Манас» 5/7 Vladimir Pirogov / Reuters В 200 м от ВПП самолет задел деревья и здание аэронавигации 6/7 Табылды Кадырбеков / РИА Новости Самолет летел в Стамбул из Гонконга через Бишкек 7/7

Турецкий борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, сообщили ИА «24.kg» в аэропорту «Манас». В 200 м от ВПП самолет задел деревья и здание аэронавигации. «Он заходил на посадку с востока на запад и шасси задело здание. При падении он протаранил около 30 жилых домов в поселке», – сказал представитель аэропорта. Это поселок садоводов «Авиатор», в котором всего 43 дома, сказали «24.kg» в представительстве правительства КР в Чуйской области. Среди погибших 12 детей, сказал начальник отдела МЧС Сокулукского района. Также на месте нашли фрагменты еще семи тел. Обломки лайнера разлетелись на площади около 1 га, сообщает Turmush. Самолет снес до основания шесть или семь домов, рассказал АКИpress очевидец, брат одной из пострадавших Улан Убатов. В доме его сестры в момент крушения было четыре человека, все выжили.

Самолет пролетел посадочную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок, заявил ИА «24.kg» председатель транспортного комитета парламента Киргизии Марат Аманкулов.

Как сказал министр Батыралиев, на месте работают 14 бригад скорой помощи, в числе которых 56 медиков и психологов.

Транспортная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель нескольких человек. Это сообщает АКИPress со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. К расследованию привлекут Международный авиационный комитет (МАК) , заявил «Интерфаксу» на месте ЧП первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев. Он возглавил правительственную комиссию, которая будет расследовать катастрофу.

Причина крушения пока неизвестна. «Да, был туман, но авиационные приборы позволяют работать в разных погодных условиях. Пока рано утверждать, что туман стал причиной катастрофы, ее установит комиссия», – подчеркнул Мухаммед Сваров (цитата ИА «24.kg»). Источник «Интерфакса» в аэропорту «Манас» заявил, что из-за сильного тумана в условиях плохой видимости самолет мог не вписаться в полосу. Министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов объявил, что, по предварительным данным, Boeing 747 не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. «Сейчас на месте работают специалисты, создан штаб по расследованию причин крушения. Почему он не смог вписаться – из-за технического сбоя или погодных условий, мы пока сказать не можем», – заявил министр.

По словам первого вице-премьера Абулгазиева, по предварительным данным, версия теракта исключается, вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота» (цитата «Интерфакса). Как передает "Кабар", он отметил на брифинге, что до крушения несколько самолетов сели в "Манасе" благополучно. По его словам, это говорит о том, что все условия позволяли грузовому самолету совершить посадку.

Международный аэропорт «Манас» с утра 16 января не работает ни на прием, ни на отправку рейсов, сообщает Tazabek со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Руководство ОАО «Международный аэропорт «Манас» и сотрудники предприятия работают вместе с МЧС на месте катастрофы. По завершении всех работ и после совещания с Агентством гражданской авиации будет принято решение о возобновлении работы аэропорта. В частности, из-за случившегося задерживаются три рейса «Уральских авиалиний», сообщил ТАСС пресс-секретарь авиакомпании Сергей Антонов. По его словам, это рейсы Бишкек – Москва, Бишкек – Санкт-Петербург и рейс из Жуковского в Бишкек. «Предварительно самолеты смогут совершить перелет не раньше 13.00 мск», – добавил он.

На месте крушения побывал премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщает «Кабар» со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата правительства. В аппарате президента страны АКИpress сказали, что скоро президент Алмазбек Атамбаев своим указом введет в стране траур на один день, 17 января.

Атамбаев уже выразил соболезнования семьям погибших, распорядился оказать им материальную помощь, а раненым – помощь в лечении и восстановлении здоровья, передает АКИpress. Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы.