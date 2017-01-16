Самолет Turkish Airlines разбился под Бишкеком

Грузовой самолет Гонконг - Бишкек упал недалеко от аэропорта Манас, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МЧС Киргизии. По предварительным данным, он принадлежит турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

Самолет планировал совершить посадку в бишкекском аэропорту Манас в 4:20 по московскому времени. По предварительным данным, он упал в прилегающей к аэропорту зоне в районе дач.

Экипаж самолета, по предварительным данным, составляют четыре человека, говорит собеседник агентства. «На борту самолета находились лишь члены экипажа, сколько именно - мы пока сказать не можем», - заявили источники ТАСС. Информации о причинах крушения и пострадавших пока нет.

По данным МЧС Киргизии, самолет упал на дачный поселок в результате чего «загорелись два дома». Сейчас на месте крушения работают четыре пожарных расчета.