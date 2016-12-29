Полет Ту-154 длился 70 секунд

Разбившийся в районе Сочи 25 декабря самолет Минобороны Ту-154 успел набрать высоту только в 250 м, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов.

Он уточнил, что самолет находился в воздухе 70 секунд. «На этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км в час», - сказал представитель Минобороны.

Он также сообщил, что одна из фраз, которую произнес командир воздушного судна, говорит о начале развития особой ситуации на борту. «Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока она нам ничего не говорит», - сказал Байметов.

Он добавил, что радиообмен был крайне краток. «Вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд? Что можно сказать за 10 секунд?» - отметил Байметов.

Ранее были подняты все три черных ящика Ту-154. Два бортовых самописца были обнаружены в хорошем состоянии, и военные авиаэксперты уже приступили к их расшифровке. Пленка третьего самописца, по словам источника, подверглась механическому воздействию и воздействию морской воды, однако информацию с нее считать можно. Эксперты приступят к расшифровке третьего черного ящика сегодня во второй половине дня, говорит источник.