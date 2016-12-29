Минтранс заявил о нештатной работе техники на Ту-154

Упавший в Черное море Ту-154 Минобороны почти полностью разрушился при ударе о водную поверхность и о морское дно, заявил министр транспорта, руководитель правительственной комиссии по расследованию катастрофы Максим Соколов. Это обстоятельство осложнило поисковую операцию. Министр назвал очевидным, что перед крушением «была нештатная работа техники», передает «Интерфакс». «Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», - добавил он. Первые выводы о причинах крушения эксперты смогут сделать в январе, после расшифровки бортовых самописцев.

Пока, со словам Соколова, на первый план выходят работы по процедуре опознания тел погибших. Он напомнил, что из воды подняты 19 тел погибших, 230 фрагментов тел, 13 крупных обломков лайнера и около 2000 мелких. «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы», - сказал глава комиссии по расследованию катастрофы.

В среду прошли первые похороны. В Мытищах на военно-мемориальном кладбище похоронили помощницу руководителя департамента культуры Минобороны Оксану Батрутдинову, сообщает ТАСС. Как сказал замминистра обороны Николай Панков, министерство взяло на себя все хлопоты по организации похорон. «Мы объявили семьям погибшим, что федеральное военно-мемориальное кладбище в их распоряжении», - цитирует его «Интерфакс». Похороны остальных погибших состоятся по завершению медэкспертизы, добавил чиновник.

В Минобороны также подтвердили приостановку полетов самолетов типа Ту-154Б-2 до первоначальных выводов комиссии. Как передает ТАСС, это объявил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС России генерал-лейтенант Сергей Байнетов. Он высказал мнение, что эксплуатация этих самолетов затем продолжится. Ранее о приостановке полетов Ту-154 Минобороны сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

После катастрофы комиссия выдвинула 15 версий, сказал также Байнетов, сейчас, после поступления информации с бортовых самописцев, число версий сократилось примерно вдвое. Взрыва на борту точно не было, добавил он. «После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы, что взрыва на борту не было. Теракт - это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем», - сказал Байнетов (цитаты ТАСС).

Весь полет Ту-154 занял около 70 секунд, максимальная высота, которую определили по параметрической информации, составляла около 250 м, сказал Байнетов. На этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км/ч, добавил он. Как передает «Интерфакс», он также сообщил, что одна из фраз, которую произнес командир воздушного судна, говорит о начале развития особой ситуации на борту. «Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока она нам ничего не говорит», - сказал Байнетов. По его словам, «радиообмен был крайне краток, вы можете себе представить что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд». «Что можно сказать за 10 секунд?» - отметил Байнетов. В микроблоге ТАСС ненадолго появился твит о том, что речь идет о фразе про закрылки. Затем этот твит исчез. Life.ru ранее сообщал, что эксперты уже прослушали речевую запись одного из бортовых самописцев самолета и последними репликами пилотов оказались: «Закрылки, ... !» и «Командир, падаем!».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе сообщал, что самолет мог разбиться из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. «По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты и самолет свалился», – говорил он. Причина нештатной работы закрылок на тот момент не была установлена. О том, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, сообщал и источник «Коммерсанта», близкий к расследованию. Опрошенные изданием эксперты сказали, что неуборка закрылков - это неприятное, но не катастрофическое происшествие. Они утверждают, что экипаж Ту-154 почему-то не справился с этой проблемой и своими действиями лишь мог усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту. В частности, считают эксперты, пилоты, стараясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали чересчур активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. В связи с этим самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

По словам генерала Байнетова, экипаж был готов к проведению полета, уровень его квалификации соответствовал выполнению полетного задания. «Полеты, проводимые ночью, относятся к ряду полетов, выполняемых в сложных метеорологических условиях. По нашей оценке, экипаж был готов к проведению полета, уровень его квалификации соответствовал выполнению полетного задания», - цитирует его ТАСС. Он добавил, что командир имел около четырех тысяч часов налета. «На данном самолете - более 1500 часов, за этот год его налет составил более 600 часов», - уточнил генерал.

Замминистра обороны Николай Панков также отрицал, что ансамбль им. Александрова собирался дать концерт в Алеппо. «Ансамбль имени Александрова по инициативе Валерия Халилова летел с одной целью: дать концерт на авиабазе Хмеймим», - цитирует его ТАСС. Из телеграммы президента Сирии Башара Асада с соболезнованиями в связи с катастрофой следует, что музыканты летели в Сирию, чтобы «разделить» с жителями Алеппо «радость победы и праздников». О подготовке концерта в Алеппо сообщали и СМИ со ссылкой на источники.