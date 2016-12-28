Безопасность и право

СМИ назвали причиной крушения Ту-154 рассогласованность работы закрылков

Пока неясно, почему закрылки могли сработать нештатно
По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки
По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки
Нина Зотина / РИА Новости

Самолет Ту-154 потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря, из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», – указал собеседник агентства.

При этом, по его словам, пока не установлена причина, по которой закрылки могли сработать нештатно.

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В течение вторника, 27 декабря, со дна Черного моря в районе катастрофы Ту-154 были подняты бортовые самописцы (черные ящики) – речевой и параметрические. По информации СМИ, они пригодны для расшифровки. Ресурс Life.ru сообщил, что эксперты уже прослушали речевую запись и последними репликами пилотов оказались «Закрылки, ... !» и «Командир, падаем!» Министр транспорта Максим Соколов подтвердил, что речевой черный ящик доставлен в исследовательский центр Минобороны в Люберцах и специалисты приступили к его расшифровке.

Ранее ФСБ России назвала основными рабочими версиями крушения Ту-154 «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности, и отказ работы двигателей, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета».

Минобороны рассказало о первых результатах расшифровки черных ящиков Ту-154

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Самолет Минобороны потерпел крушение у берегов Сочи

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25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. Об этом сообщили в военном ведомстве
Нина Зотина / РИА Новости
25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. Об этом сообщили в военном ведомстве
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В Минобороны сообщили, что в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-100 м обнаружены фрагменты корпуса Ту-154
Нина Зотина / РИА Новости
В Минобороны сообщили, что в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-100 м обнаружены фрагменты корпуса Ту-154
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Самолет рухнул в 5 км от берега Черного моря ближе к Анапе
Нина Зотина / РИА Новости
Самолет рухнул в 5 км от берега Черного моря ближе к Анапе
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Спасатели выносят на берег найденные в море фрагменты и вещи
Нина Зотина / РИА Новости
Спасатели выносят на берег найденные в море фрагменты и вещи
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Жители Сочи наблюдают за поисковой операцией
Нина Зотина / РИА Новости
Жители Сочи наблюдают за поисковой операцией
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На сайте военного ведомства опубликован список пассажиров Ту-154
Минобороны России
На сайте военного ведомства опубликован список пассажиров Ту-154
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На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. На фото журналисты у здания Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в Москве
Виталий Белоусов / РИА Новости
На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. На фото журналисты у здания Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в Москве
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Самолет Ту-154Б2 был произведен в 1983 г. и эксплуатировался 223-м летным отрядом Минобороны, который занимается перевозками пассажиров в интересах военного ведомства. На фото самолет на аэродроме Чкаловский (снимок из архива 15.01.2015 г.)
Дмитрий Петроченко / ТАСС
Самолет Ту-154Б2 был произведен в 1983 г. и эксплуатировался 223-м летным отрядом Минобороны, который занимается перевозками пассажиров в интересах военного ведомства. На фото самолет на аэродроме Чкаловский (снимок из архива 15.01.2015 г.)
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Аэродром в Сочи, откуда выполнял рейс Ту-154
Kazbek Basayev/ Reuters
Аэродром в Сочи, откуда выполнял рейс Ту-154
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