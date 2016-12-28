СМИ назвали причиной крушения Ту-154 рассогласованность работы закрылков

Самолет Ту-154 потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря, из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», – указал собеседник агентства.

При этом, по его словам, пока не установлена причина, по которой закрылки могли сработать нештатно.

В течение вторника, 27 декабря, со дна Черного моря в районе катастрофы Ту-154 были подняты бортовые самописцы (черные ящики) – речевой и параметрические. По информации СМИ, они пригодны для расшифровки. Ресурс Life.ru сообщил, что эксперты уже прослушали речевую запись и последними репликами пилотов оказались «Закрылки, ... !» и «Командир, падаем!» Министр транспорта Максим Соколов подтвердил, что речевой черный ящик доставлен в исследовательский центр Минобороны в Люберцах и специалисты приступили к его расшифровке.

Ранее ФСБ России назвала основными рабочими версиями крушения Ту-154 «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности, и отказ работы двигателей, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета».

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Самолет Минобороны потерпел крушение у берегов Сочи