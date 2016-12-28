СМИ сообщили о 15 поднятых из моря телах после крушения Ту-154

Работы по обнаружению фрагментов самолета и тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на непогоду, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах региона в среду.

Собеседник отметил, что ночью в Сочи прошел сильный дождь, но на данный момент погода устанавливается.

«Всего обнаружено и поднято 15 тел погибших», - подчеркнул источник. По его словам, тела направляются в Хостинский морг, а затем самолетом в Москву.

Накануне утром в министерстве обороны России сообщили, что в районе крушения Ту-154 обнаружено 12 тел и 156 фрагментов тел погибших.