Гройсман и Байден подвели итоги сотрудничества Украины и США при Обаме

В понедельник прошла встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом США Джо Байденом. В рамках встречи они подвели итоги взаимодействия с США под руководством администрации президента Барака Обамы и дальнейшее сотрудничество.

«Я хочу заверить вас в том, что мое правительство и я лично как премьер-министр не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в нашем государстве», – цитирует Гройсмана пресс-служба украинского правительства.

Премьер-министр подчеркнул готовность Украины к дальнейшему развитию стратегического партнерства с США. Он отметил важность помощи США для трансформации Украины в ключевых направлениях, среди которых реформирование таможенной службы, борьба с коррупцией, проведение децентрализации и поддержка энергетической безопасности.