Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушениях в украинский период

Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушениях прав человека на полуострове, когда он был частью Украины, сообщил ТАСС председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

По его словам, проект резолюции будет обнародован на этой неделе. В ней «отражен весь период событий, которые происходили в Крыму еще в украинский период начиная с конца 80-х гг., в том числе детально описана ситуация с возвращением крымских татар, с нарушением их прав при обустройстве на полуострове и, конечно, взят период Украины в целом и особое внимание уделено событиям госпереворота 2014 г.», уточнил он.

Авторами резолюции стали местные правозащитники, юристы, политологи, добавил Смирнов. Он отметил, что в документе речь идет о политических нарушениях, нарушениях по национальному признаку и связанных со свободой вероисповедания.

«Мы ожидаем, что документ не будет принят представителями ООН, у нас уже есть опыт в этой части, когда нам отказали в принятии обращения, связанного с энергетической блокадой (полуострова)», – отметил Смирнов.