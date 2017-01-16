Родным Дадина запретили с ним свидания до мая 2017 года

Управление Федеральной службы исполнительных наказаний (ФСИН) по Алтайскому краю запретило этапированному в колонию ИК-5 Ильдару Дадину свидания с родственниками до мая 2017 г. Об этом агентству «Москва» сообщила жена осужденного Анастасия Зотова. Она ссылается на полученный ею документ от управления. В нем говорится, что краткосрочное свидание, длительностью до четырех часов, может состояться не ранее 9 мая 2017 г. в связи с правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения.

«На прошлой неделе звонила в колонию ИК-5, говорила с начальником по поводу свидания с Ильдаром. Он сказал, что длительное свидание Ильдару не положено, так как он находится в помещении камерного типа. Я говорю, что согласно статье 89 УИК осужденным по их просьбе разрешается заменять длительное свидание краткосрочным, и спрашиваю, можно ли так. Начальник говорит: «Да, все окей». Мы договорились с сестрой Ильдара, купили билеты в Алтайский край, и тут мне приходит на выходных бумага о том, что свидание Ильдару положено только в мае», - сказала Зотова. Она позвонила в колонию, и ей подтвердили, что в ближайшее время свиданий не разрешат.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по новой статье УК - о неоднократных нарушениях на уличных акциях. Басманный суд в декабре 2015 г. назначил ему три года общего режима, 31 марта Мосгорсуд смягчил приговор на полгода. Сначала Дадина отправили в колонию в карельском Сегеже, он стал жаловаться на систематические избиения и пытки. Во ФСИН, прокуратуре и СКР отрицали, что его жалобы подтвердились, однако в начале декабря стало известно, что его по этапу перевели в другую колонию. Где он, стало известно только в начале января. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что ИК-5 в Алтайском крае считается одной из лучших колоний страны, потому что к ней никогда не было нареканий со стороны правозащитников, и именно поэтому туда Дадина и перевели. Длительность этапа она объяснила тем, что там были перерывы, в том числе на новогодние праздники. Все это время родные осужденного не знали, где он.