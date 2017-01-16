Путин сменил День внутренних войск Днем национальной гвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации», сообщила пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.

"В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации постановляю: Установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта", - говорится в тексте указа.

Этим же решением утратил силу указ президента от 19 марта 1996 г. «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации».

В соответствии с утратившим силу указом, день 27 марта является профессиональным праздником всех военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск. Этот день является нерабочим для военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск даже если не попадает на выходной. 27 марта (8 апреля) 1811 г. император Александр I подписал указ «О устройстве инвалидных рот и команд…», который завершил формирование внутренней стражи в Российской империи.

Национальная гвардия России была создана в соответствии с указом президента Путина № 157 от 5 апреля 2016 г. «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии». Согласно этому указу, внутренние войска МВД России были преобразованы в войска национальной гвардии. Директором Национальной гвардии стал Виктор Золотов.