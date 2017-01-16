Следственный комитет проводит новую проверку в отношении Павленского

Управление Следственного комитета России по Москве проводит проверку в отношении акциониста Петра Павленского по заявлению о насильственных действиях сексуального характера, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем факт проведения доследственной проверки», - уточнили в ведомстве. Заявление на Павленского написала актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина.

В свою очередь Павленский отвергает обвинения в насилии, считая подачу заявления провокацией. В видеообращении он сообщил, что следователь его допросил по данному инциденту. Павленский также сказал, что уехал из страны и, возможно, будет просить убежища в другом государстве.

В июне 2016 г. Мещанский суд Москвы оштрафовал Павленского на 500 000 руб. за поджог в ноябре 2015 г. входной двери главного здания ФСБ на Мясницкой улице. Помимо этого суд удовлетворил иск ФСБ о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 481 000 руб.