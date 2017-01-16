Осужденную за репост воспитательницу Чудновец этапировали из Екатеринбурга

Воспитательницу из Екатеринбурга Евгению Чудновец, которая получила пять месяцев колонии за репост видеозаписи с издевательствами вожатых над ребенком в лагере «Красные орлы», снова повели по этапу. Это «Новой газете» сообщил ее муж Андрей Мясников. 12 января стало известно, что Чудновец дали 15 суток карцера в сизо-2 в Шадринске за то, что она прикрыла одеялом ноги, на следующий день после этого ее этапировали в сизо №5 Екатеринбурга. Во ФСИН сообщили, что информацию о применении наказания к осужденной проверяют.

«Ее увезли из сизо-5 города Екатеринбурга, предположительно, в Нижний Тагил, в ИК-6. Увезли, по версии СМИ, вчера, мы узнали об этом сегодня от адвоката, который был в сизо. От ИК-6 пока нет информации», — сообщил Мясников. Адвокат Мария Кирилова подтвердила, что Чудновец вывезли из колонии Екатеринбурга, а связаться с нижнетагильской колонией у нее пока не получилось.

Второй адвокат Чудновец Алексей Бушмаков на своей странице в фейсбуке сообщил, что защита обжалует помещение воспитательницы в карцер, а также будет добиваться ее освобождения по УДО.

Чудновец признана судом виновной в обороте порнографии с несовершеннолетними. Сама она утверждает, что хотела привлечь внимание к издевательству над детьми в детском лагере и сопроводила видеозапись осуждающим комментарием и призвала разобраться в ситуации.