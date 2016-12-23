Озлобление правом

Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (поменявшую имя и фамилию на Александру Иванову) к 4,5 года лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Курганский облсуд «смягчил» приговор воспитательнице детсада Евгении Чудновец по обвинению в распространении детской порнографии: снизил срок заключения с шести месяцев до пяти и отменил решение о помещении ее трехлетнего сына в детдом. Приволжский окружной военный суд приговорил тюменского блогера Алексея Кунгурова к 2,5 года колонии-поселения за оправдание терроризма.

Караулову приговорили к наказанию «ниже низшего» (минимальный срок по ст. 205.5 – пять лет) за попытку присоединиться к отрядам запрещенного в России «Исламского государства». Чудновец осудили за публикацию детской порнографии: она перепостила в соцсети видео издевательств над ребенком с возмущенным комментарием. Этот ролик помог найти преступников, они получили шесть и три года, что не помешало открыть дело и против воспитательницы. Кунгуров получил срок за публикацию в «Живом журнале» статьи с негативной оценкой действий России в Сирии.