27 конгрессменов бойкотируют инаугурацию Трампа

Группа конгрессменов-демократов объявила о бойкоте инаугурации Дональда Трампа 20 января. Как сообщила телекомпания ABC, «по крайней мере 27 конгрессменов-демократов объявили, что не будут присутствовать на церемонии инаугурации Дональда Трампа».

Часть из них приняли это решение еще несколько дней назад, а часть, по данным телекомпании, «пришли к такому решению сегодня, под влиянием того, что они расценили как оскорбительные высказывания избранного президента США Дональда Трампа в адрес члена палаты представителей Джона Льюиса (демократа от штата Джорджия. - "Ведомости")».

В недавнем интервью Льюис утверждал, что не считает Трампа «законно избранным президентом», поскольку «в его избрании участвовали русские, которые уничтожили кандидатуру Хиллари Клинтон». Льюис заявил, что в знак протеста не будет присутствовать на церемонии инаугурации Трампа 20 января.

В ответ Трамп обрушился с критикой на конгрессмена в сети микроблогов Twitter, указав, что Льюису «следовало бы уделять больше внимания своему собственному избирательному округу, который находится в ужасающем состоянии и там широко распространена преступность». «Со стороны Льюиса - одни разговоры и ни малейших признаков дела», - добавил Трамп.

По данным телекомпании, часть конгрессменов, бойкотирующих инаугурацию, намерены принять участие в марше женщин на Вашингтон - массовой акции протеста, запланированной на следующий день после инаугурации Дональда Трампа.

«Если все пойдет по плану, то мероприятие 21 января станет самой масштабной демонстрацией в первый же день пребывания у власти президента Трампа, отношение которого к женщинам было предметом дискуссий на протяжении нескольких недель в ходе предвыборной кампании, - отметила в этой связи газета The New York Times. - Кроме того, организаторы марша надеются побудить участников акции к непростым дискуссиям по расовым вопросам».