Комиссия МАК вылетела в Киргизию для расследования причин крушения Boeing

Специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вылетела в Бишкек, где начнет расследование обстоятельств крушения турецкого Boeing-747. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Колесникова.

«Комиссия вылетела в Бишкек, завтра она приступит к работе непосредственно на месте крушения», - сказала она.

Сегодня утром грузовой самолет Boeing-747 одной из турецких компаний, выполнявший рейс Гонконг - Бишкек - Стамбул, во время посадки в бишкекском аэропорту «Манас» рухнул на близлежащий дачный поселок, в котором постоянно проживали люди. 33 местных жителя и 4 члена экипажа при этом погибли, еще 13 человек получили травмы. Среди пострадавших много женщин и детей. При падении самолет полностью снес 23 жилых одноэтажных дома.

МАК, получив официальный запрос от властей Киргизии с просьбой оказать помощь в расследовании авиакатастрофы, сформировал специальную техническую комиссию, в состав которой вошли четыре эксперта.

Заниматься расследованием будут представители МАК, представители властей Киргизии, а также Турции и США. «В работе технической комиссии в соответствии с приложением к Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО) принимают участие представители Турции как государства - эксплуатанта и регистрации воздушного судна, а также США как государства - разработчика, изготовителя воздушного судна и двигателей», - говорится в сообщении МАК.