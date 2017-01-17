Обама покидает Белый дом с рейтингом одобрения 58%

58% американцев одобряют деятельность уходящего президента США Барака Обамы, в первые недели после президентских выборов 2016 г. его рейтинг поднимался до 61-62%, показывают опросы Института Гэллапа. В среднем за восемь лет президентства Обамы его рейтинг был близ 53% . Начало первого срока социологи называют «медовым месяцем», когда его перед инаугурацией одобряли 78%, в течение первого года первого срока его рейтинг колебался между 55% и 69%. В 2014 г. показатель опускался до 42%, таким образом, после избрания Дональда Трампа Обама переживает новый всплеск популярности.

Предшественник Обамы Джордж Буш-младший покидал Белый дом с рейтингом 40%, Билл Клинтон - с 57%, Джордж Буш-старший - с 62%.

Рейтинг избранного президента Дональда Трампа, по данным Gallup, составляет 40%.

Первая леди США Мишель Обама въехала в Белый дом с рейтингом 68% и с таким же уровнем одобрения покидает резиденцию, он был ниже 50% только в мае 2008 г., когда американцы ее еще не знали.

Рейтинг уходящего вице-президента США Джо Байдена сейчас составляет 61%, это лучший показатель за время его работы в администрации президента и это может быть хорошим знаком на будущее, поскольку Байден не исключал участия в президентских выборах в 2020 г., напоминает Gallup.

Последний опрос Gallup проводился с 4-по 8 января по случайной выборке из 1032 жителей 50 штатов в возрасте от 18 лет и старше.