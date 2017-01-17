Соавтор «закона Димы Яковлева» считает, что американцы пошли в ЕСПЧ за деньгами

Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина заявила, что запрет на усыновление детей-сирот американцы оспаривали ради денежной компенсации, а не действовали в интересах детей. «Своим решением Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) показал истинную суть намерений американский усыновителей - за 75 000 евро они готовы забыть о российских сиротах», - цитирует Баталину ее пресс-служба.

Сегодня ЕСПЧ постановил, что в результате принятия Россией «закона Димы Яковлева» были нарушены права потенциальных родителей из США и обязал власти России выплатить им компенсации.

Баталина была одним из инициаторов принятия так называемого «закона Димы Яковлева» Государственной думой. Недавно она участвовала в подготовке законопроекта о декриминализации побоев в семье.

Парламентарий напомнила, что свое обращение в ЕСПЧ в 2013 г. американские родители объясняли желанием помочь российским детям, оставшимся без родителей, и усыновить их в свои семьи. «Решение суда показало, что никакого отношения к детям оно не имеет», - заявила Баталина. По ее словам, «американские родители, как выяснилось, были озабочены исключительно защитой собственных прав и оценкой компенсации понесенного морального ущерба, который они оценили в 75 000 евро».

При этом, заметила депутат, суд счел необоснованным, что запрет усыновления негативно сказался на российских детях, установив, что в России они получили необходимое медицинское обеспечение. «Пока американцы оценивали стоимость своих моральных страданий, российские граждане самостоятельно решали проблемы детей-сирот. С 2012 г. число детей, нуждающихся в семейном устройстве, сократилось со 119 000 до 60 000 детей. Это лучший ответ на вопрос, для кого интересы детей-сирот являются реальным приоритетом», - заключила Баталина.