Председателем Европарламента избран соратник экс-премьера Италии Сильвио Берлускони

Итальянский евродепутат, представитель правоцентристской Европейской народной партии Антонио Таяни был избран новым председателем Европарламента, сообщает Reuters. Бывший еврокомиссар и соратник экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, 63-летний Таяни был поддержан представителями Великобритании и Польши, которые во многом и обеспечили победу евроскептика в ключевом институте евроинтеграции, как до сих пор воспринимался Европарламент.

Таяни заявил, что решение проблемы ЕС заключается не в том, чтобы «Европы становилось все больше и больше», «не в раздувании проекта ЕС». Он пообещал не превращаться в «премьер-министра «ЕС», а быть исключительно гарантом Европарламента и говорить от имени евродепутатов, передает «Интерфакс».