ЦРУ выложило в интернет документы о своей деятельности за 50 лет

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало в интернете документы, которые насчитывают 12 млн страниц, сообщает Bloomberg. Документы, охватывающие работу агентства с 1940-х по 1990-е гг., не были ранее доступны онлайн, а прочитать их могли только посетители Национального архива в городе Колледж-Парк.

В архиве можно найти новую информацию о деятельности управления в период войн во Вьетнаме и Корее, в период холодной войны, а также материалы специалистов, занимавшихся изучением НЛО.

ЦРУ планирует рассекретить большинство документов, которые старше 25 лет. В управление намерены использовать искусственный интеллект для обработки такого объема информации.