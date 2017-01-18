Обвинение потребовало 8 лет колонии для бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Глушкова

Прокурор потребовал назначить восемь лет колонии и оштрафовать на 1 млн руб. экс-гендиректора «Аэрофлота» по финансовым вопросам Николая Глушкова, который обвиняется в хищении у авиакомпании почти $123 млн во второй половине 1990-х гг. Как сообщает ТАСС, подсудимый заочно обвиняется в мошенничестве. Сейчас он, по некоторым данным, проживает в Великобритании.

По версии обвинения, в ноябре 1995 г. Глушков и Березовский объединились для хищения денег у «Аэрофлота» и создали для этого группу компаний Forus. Руководивший преступным сообществом Березовский добился от тогдашнего гендиректора «Аэрофлота» Евгения Шапошникова назначения Александра Красненкера и Николая Глушкова, считает следствие. «Глушков, преследуя корыстные интересы, в 1996 г. навязал Шапошникову группу компаний Forus, при этом скрыв от Шапошникова, что он и Березовский являются совладельцем компании. Глушков и Красненкер, пользуясь своим положением, направили в авиакомпании SAS, KLM, JAL, British airways письмо с требованием осуществлять платежи напрямую в компанию Forus по роялти, которые платили иностранные авиаперевозчики за пролет над российской территорией», - цитировал прокурора «Интерфакс». «В результате мошеннических действий были похищены средства на сумму $123 млн, или более 771 млн руб.», - отмечал гособвинитель.

Ранее в суде по этому делу как свидетель был допрошен заместитель министра транспорта, бывший гендиректор «Аэрофлота» Валерий Окулов. Он сообщил, что работал в «Аэрофлоте» с 1975 г., пройдя карьерный путь от должности штурмана до генерального директора, пока в 2009 г. не покинул компанию. По его словам, одной из инициатив Глушкова было сотрудничество с компанией Forus для покрытия нехватки оборотных средств. Также Окулов знал о товарищеских отношениях подсудимого с Борисом Березовским. По словам Окулова, в 1998 г. руководством «Аэрофлота» был произведен анализ деятельности финансового блока компании и сделан вывод о том, что авиакомпания находится «под внешним управлением», после этого сотрудники финансового блока, включая Глушкова, были уволены.

К настоящему моменту из фигурантов дела умерли Березовский и Красненкер.