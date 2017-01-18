В Италии произошло сильное землетрясение

В Центральной Италии в среду утром произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3, сообщает геологическая служба США. По данным экспертов, эпицентр землетрясения находится в 7 км от города Аматриче, где в августе прошлого года было мощное землетрясение магнитудой 4,7.

Подземные толчки ощущались и в Риме. По данным телеканала, землетрясение затронуло области Лацио и Абруццо.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.

24 августа в Центральной Италии произошло мощное землетрясение, в результате которого были разрушены несколько небольших городов, погибли 278 человек. Горный городок Аматриче пострадал больше всего.