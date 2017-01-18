Йог из Петербурга оправдан по статье о миссионерстве из «пакета Яровой»

Мировой суд Санкт-Петербурга прекратил административное производство в отношении жителя города Дмитрия Угая, ставшего фигурантом административного дела о незаконном миссионерстве после публичной лекции о йоге. «Дело прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения», - огласила решение судья.

Угаю вменяли незаконную миссионерскую деятельность по ч. 4 ст. 5.26 КоАП (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Санкция этой части статьи для граждан - административный штраф от 5000 до 50 000 руб. Поправки в КоАП были приняты в 2016 г. как часть антитеррористического «пакета Яровой».

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Административный протокол на мужчину был составлен после того, как 22 октября 2016 г. он провел лекцию в лофт-проекте «Этажи» в центре Петербурга. Мероприятие прервали полицейские, которые препроводили его в дежурную часть. В материалах дела содержались сведения, что Угай пропагандировал вайшнавизм (поклонение Вишну и аватарам).

В суде Угай не признал вину, заявив, что не занимался миссионерством. «Я заранее объяснил организаторам фестиваля, что моя лекция будет носить светский характер и я буду пользоваться только академической литературой, а не религиозной», - сказал Угай.

Суд допросил нескольких свидетелей, которые присутствовали на лекции. Почти все они заявили, что лекция Угая носила светский характер. Как миссионерство лекцию расценил только свидетель Наиль Насибуллин, заявление которого в полицию и стало основанием для административного производства. Заявитель указал, что на мероприятии в «Этажах» может незаконно вестись миссионерская деятельность, направленная на вовлечение в религиозное движение «Сознание Кришны».