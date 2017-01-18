Британский Верховный суд 24 января огласит решение по Brexit

Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по вопросу о том, может ли премьер страны Тереза Мэй запустить процесс вывода страны из ЕС (Brexit) без одобрения парламента. Как отмечают в среду, 18 января, британские СМИ, слушания проводят 11 судей.

Мэй заявила во вторник, 17 января, в Лондоне, что она намерена осуществить полноценный выход Великобритании из состава ЕС и выстроить новые отношения с Европейским союзом. «Не частичное членство в Европейском союзе, не ассоциированное членство в Европейском союзе или нечто такое, что оставило бы нас в подвешенном состоянии», - подчеркнула она.

«Мы добиваемся нового и равноправного партнерства между независимой, самоуправляемой целостной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС», - отметила премьер.

В прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза, напоминает «Интерфакс».

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

В случае если Верховный суд обяжет правительство вынести вопрос о Brexit на рассмотрение парламента, то, как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по уходу из ЕС.