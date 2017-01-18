Будущий представитель США в ООН считает Россию виновной в военных преступлениях

Выдвинутая на должность постпреда США при ООН Никки Хейли считает Россию виновной в военных преступлениях в Алеппо.

«Считаете ли вы, что Россия совершала военные преступления, когда бомбила гражданских лиц в Алеппо?» - спросил ее сенатор-демократ Роберт Менендес. «Да, считаю», - сказала Хейли на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Помимо этого Хейли заявила, что не считает возможным снятие санкций «до значительного изменения позиции России». На вопрос о том, согласна ли она, что Крым следует считать частью Украины, Хейли ответила: «Я согласна».

Кроме того, она выразила опасения по поводу сотрудничества Москвы с Тегераном и демонстрации Россией силы на международной арене. «Россия играет мускулами, вот чем они занимаются. Я думаю, нам нужно быть осторожными, я не думаю, что мы можем им доверять, - сказала она. - Мы должны сначала посмотреть, что мы можем получить от них, прежде чем давать им что-либо».

При этом властям США нужна помощь РФ для решения ряда международных проблем, заявила Хейли. «Нам действительно нужна помощь России для борьбы против ИГ (запрещено в России), а также для решения других вопросов», - сказала она.