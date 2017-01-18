Россия и Турция начали первую совместную воздушную операцию против ИГ

Российская и турецкая авиагруппы начали первую совместную воздушную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Алеппо. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

Проведение воздушной операции согласовано с сирийской стороной, привлекаются девять российских ударных военных самолетов, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 и четыре F-4. Всего планируется совершить авиаудары по 36 объектам террористов.

Российская боевая авиация помогает сирийским войскам отбить атаку боевиков около Дейр-эз-Зор.