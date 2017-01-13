Москва, Анкара и Тегеран обсудили подготовку встречи в Астане по Сирии

В Москве представители России, Турции и Ирана провели консультации о подготовке межсирийских переговоров в Астане 23 января. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МИДа, «прозвучало общее мнение о том, что предстоящий форум в Астане в развитие достигнутых межсирийских договоренностей от 29 декабря 2016 г. и резолюции 2336 СБ ООН призван обеспечить долгосрочное и устойчивое прекращение боевых действий в Сирии, продолжение борьбы с террористическими группировками, внесенными в список ООН, а также дать необходимый импульс процессу политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии».

В переговорах с российской стороны участвовали специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и специальный представитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин, от Ирана и Турции - заместители министров иностранных дел. На открытии встречи выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В декабре 2016 г. президент Владимир Путин заявил, что договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о том, чтобы предложить конфликтующим сторонам продолжить процесс переговоров на новой площадке. Путин сказал, что переговоры могут пройти в столице Казахстана Астане и станут дополнением к к переговорам, осуществляемым при посредничестве ООН, которые периодически проходят в Женеве. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и выразил готовность предоставить площадку для переговоров. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что готов отправить делегацию в Астану на переговоры с оппозицией.