Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане

Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности к участию в переговорах в Астане, сообщает агентство САНА.

«Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация готова ехать на конференцию, когда будет объявлена ее дата. Мы готовы обсуждать все вопросы, ограничений нет», – сказал президент в интервью французским журналистам, текст которого размещен на сайте агентства.

Отвечая на уточняющий вопрос том, готов ли он обсуждать свое дальнейшее пребывание на посту президента, Асад сказал, что это предполагает «обсуждение конституции». «А конституция не принадлежит ни правительству, ни президенту, ни оппозиции: она принадлежит сирийскому народу, для [ее изменения] нужен референдум», – подчеркнул он. Однако он отметил, что это один из вопросов, который может быть поднят на встрече в Астане.

В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом была достигнута договоренность о том, чтобы предложить конфликтующим сторонам продолжить процесс переговоров на новой площадке.

Путин сказал, что переговоры могут пройти в столице Казахстана Астане. Это будет дополнением к переговорам, осуществляемым при посредничестве ООН, которые периодически проходят в Женеве, сказал Путин.

Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и выразил готовность предоставить площадку для переговоров.