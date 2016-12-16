Путин предложил провести переговоры по Сирии в Астане при участии Турции

Президент России Владимир Путин сказал в пятницу, что тесно сотрудничает с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для того, чтобы добиться проведения нового раунда переговоров о повсеместном прекращении огня в Сирии.

Выступая на пресс-конференции в ходе визита в Японию, Путин сказал, что переговоры могут пройти в столице Казахстана Астане. Это будет дополнением к переговорам, осуществляемым при посредничестве ООН, которые периодически проходят в Женеве, сказал Путин журналистам. «Следующий этап - это достижение договоренности о полном прекращении огня на территории всей Сирии. Мы ведем очень активные переговоры с представителями вооруженной оппозиции, тоже при посредничестве Турции», - сказал Путин.

По словам российского президента, он и Эрдоган договорились, что предложат сирийскому правительству и оппозиции провести новый раунд переговоров на новой площадке. «В качестве такой площадки могла бы быть столица Казахстана Астана. Если это произойдет, то это не будет площадка, которая будет конкурировать с женевской, но это будет дополнять женевские переговоры. Где бы ни встречались конфликтующие стороны, на мой взгляд, было бы правильно это делать и стремиться к политическому урегулированию», - сказал Путин.

Российский президент добавил, что он и Эрдоган также договаривались об эвакуации повстанцев и их семей из Алеппо и что он рассчитывает на то, что сирийской армии удастся закрепиться там, а мирные жители смогут вернуться к нормальной жизни.