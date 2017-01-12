В Вашингтоне считают, что Москва наращивает военное присутствие в Сирии – Fox News

Москва, несмотря на недавнее распоряжение президента России Владимира Путина по сокращению военных сил России в Сирии, продолжает наращивать там военную мощь, сообщает Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

«[Русские] говорят, что они уходят [из Сирии], но мы не видели никаких доказательств, подтверждающих это. Наоборот, мы видели новые доказательства их прибытия», – сказал один из чиновников.

Чиновники сказали, что Россия переправила четыре новых истребителя Су-25. По словам источника Fox News, в Сирии также размещены дополнительные отряды контрактников и «бойцов из Чечни». Однако чиновник не уточнил их количество.

29 декабря президент России Владимир Путин объявил о сокращении российской группировки в Сирии. Источник «Ведомостей» в Минобороны России рассказал, что корабельная авианесущая группа во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» покинула прибрежные воды Сирии и до конца января вернется домой в Североморск, на главную базу Северного флота.

В конце декабря Путин заявил, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом была достигнута договоренность о том, чтобы предложить конфликтующим сторонам продолжить процесс переговоров на новой площадке. Путин сказал, что переговоры могут пройти в столице Казахстана Астане. Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности к участию в переговорах в Астане.