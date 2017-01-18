Экс-президент США Джордж Буш-старший переведен в реанимацию

Экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщает в среду, 18 января, агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу бывшего американского лидера.

Супруга Буша-старшего Барбара вслед за мужем также была госпитализирована. 91-летняя Буш была помещена в больницу с симптомами усталости и кашлем.

92-летний Дж. Буш-старший, который занимал пост президента США с января 1989 г. по январь 1993 г., является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США, отмечает «Интерфакс».