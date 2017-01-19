КС: Деятельность ЮКОСа имела праворазрушающий эффект

Нефтяная компания ЮКОС прекратила существование как злостный неплательщик налогов, нарушитель законов и должник, напомнил Конституционный суд. Как передает «Интерфакс», это говорится в постановлении о невозможности выполнения решения ЕСПЧ по иску бывших акционеров ЮКОСа. Страсбургский суд ранее обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 1,8 млрд евро компенсации. Минюст оспорил это решение как противоречащее российской Конституции. КС с ним согласился.

«Данная компания, используя изощренные незаконные схемы, проявила себя в качестве злостного неплательщика налогов и прекратила свое существование, оставив крупную непогашенную задолженность», - говорится в постановлении КС, которое зачитал председатель суда Валерий Зорькин. Отмечается при этом, что «деятельность компании с учетом занимаемого ею места в экономике страны, даже если оставить вне правового анализа справедливости способов формирования активов компании в стратегически важной и одной из наиболее доходных отраслей экономики, благодаря которым она вошла в число крупнейших хозяйствующих субъектов и, соответственно, крупнейших потенциальных налогоплательщиков в России, имела праворазрушающий эффект, препятствуя стабилизации конституционно-правового режима и публичного правопорядка».

«Мажоритарные акционеры ЮКОСа являются именно теми лицами, которые участвовали в незаконной деятельности компании», – цитирует Зорькина ТАСС. Он отметил, что «даже если акционеры не принимали непосредственного участия в выстраивании незаконных схем, приведших к негативным последствиям для компании, получали дивиденды в том числе за счет средств, подлежащих при честном налогообложении уплате в бюджет».