Из-под завалов конного клуба в Бердске извлекли двоих погибших

При обрушении конного клуба «Аллюр» в городе Бердске Новосибирской области есть погибшие, разбор завалов продолжается. СУ СКР по Новосибирской области назвало вероятной причиной обрушения кровли тяжесть накопившегося снега.

По данным НТВ, погибли два человека, под завалами остаются еще несколько человек. По информации оперативных служб, здание общей площадью 800 кв. м обрушилось на площади 500 кв. м. «Произошло частичное обрушение конструкций конного клуба. По предварительной информации, на территории клуба в момент обрушения могли находиться люди», — сказали в пресс-службе МЧС.

Гибель двух человек при обрушении участка кровли конного клуба подтвердил «Интерфаксу» источник в службе «Скорой помощи». «В результате обрушения кровли в конном клубе в Бердске госпитализированы два человека, извлеченные из-под завалов. Еще двое к моменту приезда медиков оказались мертвы», - сказал источник.

В службе технического надзора Новосибирской области сообщили, что рассматривают различные причины обрушения. «Обрушение произошло на площади порядка 800 кв. м, предварительно – под тяжестью снега не выдержали конструкции. Особое внимание будет уделено изучению версии о возможном нарушении технологии строительства при возведении данных конструкций», - сказал источник.

В Бердске три конных клуба - Бердский конный клуб, клуб «Аллюр» и «Казачий острог». О каком из них идет речь, в сообщении оперативных служб не уточняется. Однако по данным ресурса «Бердск онлайн» речь идет о клубе «Аллюр» (карта). «Бердск онлайн» со ссылкой на начальника бердского поисково-спасательного отряда Николая Ярманова сообщил, что из-под завалов извлечены двое погибших и один раненый. По предварительным данным, погибшие - несовершеннолетние сотрудники клуба.