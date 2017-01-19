Американский телеканал не жаловался администрации Facebook на RT – RT

Телепроект «Радио Свобода» - американский телеканал «Настоящее время» - заявил, что не подавал жалобу на RT администрации Facebook во время последней пресс-конференции уходящего президента США Барака Обамы. RT сообщил, что до 22.50 мск субботы лишен возможности выкладывать на своей странице контент, в том числе видео, из-за конфликта с авторскими правами на трансляцию пресс-конференции. Позднее RT со ссылкой на уведомление от FB сообщил, что жалоба на российский канал поступила от телеканала «Настоящее время». Затем RT же сообщил, что американская компания это отрицает.

«Информируем вас, что телеканал «Настоящее время» не направлял каких-либо жалоб в адрес RT либо других организаций по поводу данной трансляции», – цитирует RT ответ телеканала. «Настоящее время» также транслировало в Facebook пресс-конференцию Обамы с синхронным переводом, и у него были все необходимые права на данную трансляцию.

RT будет добиваться восстановления функций страницы в Facebook, обещает главный редактор канала Маргарита Симоньян.