Руководство Библиотеки украинской литературы подало к экс-директору иск на 2,4 млн рублей

Новое руководство Библиотеки украинской литературы подало иск на 2,4 млн руб. к эксдиректору Наталье Шариной, которую обвиняют в экстремизме и растрате, передает ТАСС.

«Сегодня на заседании должны были допросить еще нескольких свидетелей обвинения, но что-то пошло не так - никто из них не пришел. Зато сама библиотека в качестве вишенки на торте решила предъявить Шариной гражданский иск на 2,4 млн руб.», - сообщил адвокат обвиняемой Иван Павлов.

По его словам, на данный момент прокурор продолжает допрос свидетелей обвинения, которые «почему-то упорно предпочитают давать показания в пользу Шариной и даже библиотечный иск не слишком портит картину».

Шарину обвиняют по статье 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Она также обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

С 30 октября 2015 г. Шарина находится под домашним арестом.