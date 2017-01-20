По факту нападения на инкассатора возбуждено дело по трем статьям

Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в связи с нападением на инкассатора в Химках. Как сообщает сайт СКР, дело возбуждено по статьям «убийство, сопряженное с разбоем», «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «незаконное ношение огнестрельного оружия».

По данным следствия, 20 января в 0.10 мск вооруженный ружьем человек напал на инкассатора ООО «Инкахран сервис» и сотрудника частного охранного предприятия у ТЦ «Лига» на Ленинградском шоссе в Химках. Нападение было совершено после того, как они завершили инкассацию одной из торговых точек в центре. Напавший несколько раз выстрелил из ружья.

38-летний частный охранник погиб на месте от ран. Инкассатор успел спрятаться с деньгами. Нападавший с места преступления скрылся.