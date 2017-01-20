Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию нужно компенсировать альтернативными поставками, заявил президент страны Александр Лукашенко в пятницу, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко.

«Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», - цитирует Лукашенко агентство «Белта».

Президент отметил, что альтернатива существует и обсуждалась в конце прошлого года. «И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически», - сказал Лукашенко.

«Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси», - сказал он.

Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн.

Переговоры Москвы и Минска по транзиту нефти продолжаются. В конце 2016 г. председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко встретился с представителями ФАС России и обсудил пересмотр тарифов на прокачку нефти. Он, в частности, заявил, что белорусские тарифы на прокачку – одни из самых низких по всему маршруту. Белоруссия хотела увеличить тариф на 20,5%, а российская сторона настаивала на индексации на 5,5%. С 1 февраля до 31 марта Белоруссия повышает тарифы на прокачку нефти по своим магистральным трубопроводам на 7,7%.