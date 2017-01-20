Уходящий президент США напоследок позвонил Меркель

Последним руководителем государства, с которым уходящий президент США Барак Обама поговорил по телефону, стала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Белого дома. К беседе присоединялись муж Меркель Йоахим Зауэр и первая леди США Мишель Обама. Как сказал представитель администрации США Джош Эрнест, Обама сотрудничал с Меркель на протяжении восьми лет, поэтому он счел правильным, что последний международный звонок из Белого дома будет сделан именно в Берлин.

Обама поблагодарил Меркель за дружбу и усилия по углублению двусторонних отношений и за ее лидерство на международной арене.

Президент и канцлер согласны, что тесное сотрудничество Вашингтона и Берлина, а также США и Евросоюза необходимо для укрепления трансатлантических связей, мирового порядка и законности и для защиты ценностей, которые так много значили для прогресса в развитии человечества, процитировал Эрнест.