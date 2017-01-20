Из здания НИИ имени Бурденко эвакуируют людей из-за пожара

На крыше здания НИИ имени Н. Н. Бурденко, расположенного в центре Москвы, возник пожар. Из строения эвакуируют людей. Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

«Пожар произошел на крыше лечебного корпуса, расположенного на 4-й Тверской-Ямской улице. Из здания идет эвакуация людей, сведений о пострадавших нет. По предварительным данным, на крыше корпуса горит утеплитель, из-за пожара верхние этажи задымлены», - сказали в пресс-службе.

Движение транспорта на улицах рядом со зданием НИИ затруднено.