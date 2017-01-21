В секретари генсовета «Единой России» могут выдвинуть лидера «Молодой гвардии» - РБК

На выборах секретаря генсовета «Единой России» соперником действующего секретаря Сергея Неверова может стать руководитель «Молодой гвардии «Единой России»» (МГЕР) Денис Давыдов, сообщает РБК со ссылкой на два источника в партии власти. По словам Неверова, выборы состоятся 22 января на отчетно-выборном съезде партии, который проходит в эти выходные. Давыдов входит в президиум генсовета.

Предварительно достигнута договоренность, что Давыдов составит конкуренцию Неверову, говорит один источник РБК в «Единой России». Другой партийный источник допускает, что у Неверова могут быть и другие конкуренты на выборах: обсуждается возможность выдвижения кого-либо из сильных руководителей региональных отделений партии.

У Неверова есть все шансы переизбраться на свой пост, но на выборы придется выставить технических конкурентов, говорили ранее источники РБК в партии. По уставу секретарь генсовета должен избираться из числа членов генсовета на альтернативной основе.

У Давыдова, по его словам, нет информации, что его могут выдвинуть в секретари генсовета: «Никаких предложений мне не поступало».